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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

РФ и США расширили соглашение о перекрестных полетах на МКС

РФ и США расширили соглашение о перекрестных полетах на МКС
Фото: AP/TASS

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и NASA согласовали дополнительный полет российского космонавта к Международной космической станции (МКС) на корабле Crew Dragon, сообщили в пресс-службе госкорпорации в среду.

"По соглашению о перекрестных полетах между Роскосмосом и NASA Константину Борисову предстоит отправиться на Международную космическую станцию в составе экипажа миссии Crew-7 во второй половине 2023 года, Александру Гребенкину - в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года", - сказали в пресс-службе.

"Экспедиция Александра Гребенкина расширяет соглашение о перекрестных полетах еще на одну миссию", - заявили в "Роскосмосе".

В пресс-службе сообщили, что сегодня прошло заседание межведомственной комиссии, которая включила российских космонавтов Борисова и Гребенкина в экипажи американских пилотируемых кораблей Crew Dragon.

В "Роскосмосе" также отметили, что во второй половине 2023 года на "Союзе МС-24" к МКС отправится астронавт NASA Лорал О'Хара.

"Реализация соглашения позволяет при отмене или существенной задержке запуска российского или американского корабля обеспечить присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA для обслуживания, соответственно, российского и американского сегментов станции", - сообщили в госкорпорации.

21 февраля глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что российская программа на МКС сдвинулась на полгода из-за аварийных ситуаций с кораблями "Союз МС-22" в декабре и "Прогресс МС-21" в феврале.

26 декабря 2022 года исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что "Роскосмос" и NASA пока согласовали лишь один из двух перекрестных полетов на МКС в 2023 году из-за нештатной ситуации с кораблем "Союз МС-22".

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

26 июля 2022 года журнал "Русский космос" (официальное издание "Роскосмоса"), опубликовал данные, где сказано, что космонавт Борисов войдет в состав экипажа Crew Dragon-8, запуск которого запланирован на весну 2024 года.

Нынешнее соглашение предусматривает в общей сложности три "обмена" космонавтами и астронавтами, однако, как сообщал "Интерфаксу" Крикалев, соглашение может быть продлено.

В настоящий момент в рамках соглашения осуществляются две миссии на МКС - в сентябре к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина входит астронавт NASA Франциско Рубио. В октябре состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-5, на котором на станцию прибыла космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина.

Россия США "Роскосмос" NASA
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