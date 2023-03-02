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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Что случилось этой ночью: четверг, 2 марта

Вашингтон готов корректировать ядерный арсенал, ЕС планирует увеличить поставки боеприпасов Украине

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших утру:

- РФ и США расширили соглашение о перекрестных полетах на МКС. Согласован дополнительный полет российского космонавта к Международной космической станции (МКС) на корабле Crew Dragon.

- Вашингтон готов корректировать ядерный арсенал в случае аналогичных действий РФ. Если Россия после приостановки участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) будет совершенствовать свой ядерный арсенал, США поступят так же, заявил представитель госдепа Нед Прайс.

- Toyota отзывает в РФ 22,7 тыс. седанов Avensis. Отзыв связан с возможными "возрастными" проблемами с механизмом срабатывания водительских подушек безопасности.

- Космический корабль Сrew Dragon-6 стартует к МКС. В состав международного экипажа корабля входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев.

- ЕС предложит план по увеличению поставок боеприпасов Киеву. В нем представлены три возможных пути наращивания поставок боеприпасов Украине, сообщает информагентство Bloomberg.

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