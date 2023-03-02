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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Дерипаска предупредил о скором дефиците источников финансирования экономики

Для привлечения инвестиций нужна предсказуемость ведения бизнеса, считает он

Дерипаска предупредил о скором дефиците источников финансирования экономики
Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме
Фото: Алина Ковригина/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Россия вскоре столкнется с дефицитом источников финансирования экономики, чтобы покрыть его за счет зарубежных инвестиций нужны четкие правила игры и предсказуемость, заявил на Красноярском экономическом форуме Олег Дерипаска.

"Очень важно верховенство права и предсказуемости. Если мы будем каждый год или квартал менять правила игры, никто не будет верить: ни российские предприниматели, ни иностранные", - сказал бизнесмен .

"Необходимо прекратить эти кабальные, из каменного века, "посадки" всех подряд неизвестно за что. Совершил человек экономический проступок, компенсировал его - пусть идет дальше работать", - отметил Дерипаска.

"Выбирать не приходится. Денег не будет уже в следующем году. Нам нужны будут иностранные инвесторы. А они будут смотреть, как российские инвесторы зарабатывают, какие у них условия. Если мы не создадим их, не обеспечим привлекательность нашего рынка, то мы так и будем мечтать", - сказал он.

Усиление присутствия России на рынках дружественных стран не будет простым процессом, предупредил Дерипаска. "Понятно, что нужно выходить на новые рынки дружественных стран. Это очень непросто. Другие правила игры. Если нормы ВТО в отношении российских предпринимателей не будут действовать, то нужно переходить на двусторонние соглашения. Будут проблемы с расчетами, санкционное давление будет серьезным", - сказал он.

Бизнесмен также повторил свое предложение вдвое сократить число чиновников и сотрудников правоохранительных органов. "Мы понимаем, что это серьезная обуза для экономики, у которой за счет санкций "гири висят". Слишком много этого госаппарата и госкапитализма. Нам нужно больше свободы", - отметил он.

Олег Дерипаска ВТО
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