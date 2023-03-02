Дерипаска считает, что западные компании ушли с российского рынка надолго

По его прогнозу, геополитическая ситуация "не разрешится раньше середины 2025 года"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Западные компании ушли с российского рынка надолго, сказал журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума Олег Дерипаска.

"Нам просто повезло. То, что мы упали в десять раз меньше, чем мне казалось, еще раз показало важность частного бизнеса, который нашел все решения, которые позже использовались государственными компаниями. Все эти решения по параллельному импорту, эти попытки заполнить вакуум, который образовался после ухода европейских партнеров. Они ушли надолго. Эта ситуация (геополитическая - ИФ) не разрешится раньше середины 2025 года - пока люди не навоюются и не устанут", - сказал он.

Поскольку все крупные банки оказались под санкциями, "бизнес ищет альтернативные решения" (привлечения ресурсов - ИФ), отметил предприниматель.

"Условия (у банков - ИФ) кабальные. Та же ипотека. И это заслуга государства и региональных властей, которые смогли субсидировать ипотеку. Я не представляю, как в Тайшете, Братске или Абакане взять ипотеку за 10% и отдать ее, это нереально. Долговой рынок сдерживает развитие Сибири", - добавил он.

Выступая на форуме, он предупредил, что страна скоро столкнется с дефицитом источников финансирования экономики, "денег не будет уже в следующем году", потребуются иностранные инвесторы а для их привлечения нужно гарантировать привлекательность российского рынка.

"Очень важно верховенство права и предсказуемости. Если мы будем каждый год или квартал менять правила игры, никто не будет верить: ни российские предприниматели, ни иностранные, - сказал тогда бизнесмен. - Необходимо прекратить эти кабальные, из каменного века, "посадки" всех подряд неизвестно за что".

Он предложил брать за экономические проступки компенсации и отпускать человека "дальше работать", а также предложил сократить число чиновников и силовиков.