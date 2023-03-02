Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

ФСБ сообщила об операции против украинских диверсантов в Брянской области

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В приграничном районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению вооруженных украинских радикалов, сообщила ФСБ в четверг.

"В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов",- заявили в спецслужбе.

В ФСБ не привели других подробностей спецоперации.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими диверсантами автомобиля в Климовском районе.

"Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ (диверсионно-разведывательная группа - ИФ). Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один (местный) житель погиб, ранен десятилетний ребенок", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, ребенок отправлен в больницу, врачи оказывают ему помощь.

Также ранее очевидцы сообщали о захвате четырех заложников украинской диверсионной группой в селе Сушаны Климовского района Брянской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
ФСБ Брянская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума приняла закон об обязанности владельцев сетей связи три года хранить данные

Дерипаска считает, что западные компании ушли с российского рынка надолго

Военная операция на Украине

Курский губернатор сообщил о погибшем при обстреле поселка Теткино

Общий экспорт российских разработчиков ПО в 2022 году сократился на 8-17%

Лавров из-за санкций не смог принять участие в сессии Конференции по разоружению в Женеве

Лавров из-за санкций не смог принять участие в сессии Конференции по разоружению в Женеве
Военная операция на Украине

Очевидцы сообщили о захвате четырех заложников украинской ДРГ в Брянской области

Туроператоры опровергли существование "аптечных туров" в Турцию

Туроператоры опровергли существование "аптечных туров" в Турцию
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли приграничный поселок Курской области

Военная операция на Украине

Брянский губернатор сообщил о гибели человека при обстреле авто украинскими диверсантами

Дерипаска предупредил о скором дефиците источников финансирования экономики

Дерипаска предупредил о скором дефиците источников финансирования экономики
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });