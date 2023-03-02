ФСБ сообщила об операции против украинских диверсантов в Брянской области

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В приграничном районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению вооруженных украинских радикалов, сообщила ФСБ в четверг.

"В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов",- заявили в спецслужбе.

В ФСБ не привели других подробностей спецоперации.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими диверсантами автомобиля в Климовском районе.

"Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ (диверсионно-разведывательная группа - ИФ). Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один (местный) житель погиб, ранен десятилетний ребенок", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, ребенок отправлен в больницу, врачи оказывают ему помощь.

Также ранее очевидцы сообщали о захвате четырех заложников украинской диверсионной группой в селе Сушаны Климовского района Брянской области.