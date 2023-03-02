Очевидцы сообщили о захвате четырех заложников украинской ДРГ в Брянской области

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Очевидцы сообщают о захвате четырех заложников украинской диверсионной группой в селе Сушаны Климовского района Брянской области.

По сообщению очевидцев, в 10:15 в селе Сушаны украинская ДРГ захватила в заложники двоих взрослых и двоих детей.

В настоящее время на поиски диверсионной группы направлены наряды погранвойск. По некоторым данным, идет боестолкновение.

Между тем ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими диверсантами автомобиля в Климовском районе. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок.