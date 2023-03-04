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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Минобороны РФ выделяет Курской области дополнительные силы и средства

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о выделении региону дополнительных сил и средств Минобороны РФ.

"Сегодня провел заседание оперативного штаба по реализации среднего уровня реагирования на территории Курской области. (...) Приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и гостей нашей области, охраны объектов инженерной и критически важной инфраструктуры. В настоящее время Курская область получает дополнительные силы и средства министерства обороны", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Старовойт отметил, что особое внимание уделяется приграничным районам области.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

Роман Старовойт
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