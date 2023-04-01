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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

Энергоснабжение нарушено в трех населенных пунктах Курской области из-за обстрела ВСУ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в субботу об обстреле приграничной территории региона с украинской стороны.

"Под очередной обстрел с территории Украины попало село Искра Хомутовского района, здесь зафиксировано более 20 прилётов. Пострадавших и разрушений нет, но из-за обстрела нарушено энергоснабжение трех приграничных населенных пунктов: кроме Искры - села Клевень, а также деревни Богословка", - написал он в своем телеграм-канале.

Старовойт отметил, что ремонтные бригады приступают к ликвидации повреждений.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля прошлого года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

Украина Курская область Роман Старовойт
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