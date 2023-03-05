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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Володин заявил, что США финансируют Киев за счет благополучия европейцев

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Осуществляя поставки вооружения Украине, лидеры стран Евросоюза наносят ущерб интересам своих граждан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Продолжая поставки оружия Киеву, лидеры ЕС действуют вопреки национальным интересам за счет европейских граждан", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его словам, "США заставляют государства Европы финансировать киевский режим ценой благополучия собственных граждан".

Вместе с тем, "по расходам на содержание киевского режима США находятся на 12-м месте - 0,37% от доли ВВП. Это в 5,7 раз меньше, чем у Польши". Больше Вашингтона тратить вынуждают Эстонию, Латвию, Чехию, Литву, Словакию, Болгарию, Мальту, Норвегию, Румынию, Кипр, отметил спикер Госдумы.

Как написал Володин, "кроме того, страны Евросоюза несут дополнительные издержки из-за антироссийских санкций, которые бумерангом ударили по их экономике".

Украина США ЕС Госдума Вячеслав Володин
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