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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:12

На развитие медицинских услуг на новых территориях выделено более 1 млрд рублей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - На обеспечение работы выездных бригад и полевых многофункциональных госпиталей, которые будут оказывать медицинскую помощь в новых регионах России, будет направлено более 1 млрд рублей, сообщает сайт правительства.

Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Субсидию получат медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава России и регионов. Из специалистов, работающих в этих структурах, планируется сформировать выездные бригады и полевые многофункциональные госпитали, которые будут оказывать нуждающимся медицинскую помощь, в том числе специализированную", - говорится в пресс-релизе.

Предполагается, что федеральные и региональные врачи также будут помогать коллегам на местах с организационно-методическими вопросами.

Практика организации выездных бригад и мобильных госпиталей была опробована во время пандемии коронавируса и доказала свою эффективность, отметили в правительстве.

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