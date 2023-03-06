Новые территории получат около 12,4 млрд рублей на экологические мероприятия за три года

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Минприроды РФ перераспределит на реализацию экологических мероприятий в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях около 12,4 млрд рублей из расходов госпрограмм в ближайшие три года, сообщил в Госдуме руководитель ведомства Александр Козлов.

По словам министра, на эти средства планируется реализовать программу, которую уже одобрил курирующий ее вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы оцифруем геологические данные, сформируем базу лицензий на пользование недрами, создадим 11 особо охраняемых природных территорий федерального значения, займемся ликвидацией объектов накопленного вреда, будем следить за паводковой ситуацией и чистотой русел рек, закупим лесопожарную и лесохозяйственную технику, мусоровозы, более одиннадцати тысяч мусорных контейнеров, и многое другое, то, что перед нами поставили руководители этих регионов вместе со своими командами", - перечислил Козлов.