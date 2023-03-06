Мурашко не считает жестким решение Японии о запрете на экспорт в РФ вакцин и медизделий

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Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Решение Японии об остановке поставок в Россию вакцин и медицинских препаратов не является жестким, но это стало сигналом к тому, что надо развивать свое производство, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"По Японии хочу отметить, что они не приняли каких-то жестких решений, но для нас это сигнал. То, что сегодня они это заявили, (за этим - ИФ) не последовало каких-то жестких ограничений, но для нас это сигнал, что надо развивать свое производство и уходить на те рынки, где мы понимаем, что не будут создавать (препятствия - ИФ)" - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Он также заявил, что "в рамках международных непатентованный наименований - дефицита нет, торговые наименования будут меняться, замещаться отечественными, поэтому нормальная совершенно (ситуация - ИФ)".

При этом Мурашко отметил, что периодически возникают те или иные сложности, которые связаны где-то с логистикой, где-то с изменением производства, но они решаются.

"В том числе, поскольку необходима была система контрмер, то в Минздраве создана специальная комиссия, которая, в том числе, принимает решение по ускоренной регистрации или, соответственно, по ввозу препаратов из дружественных стран", - уточнил министр.

Ранее сообщалось, что Япония с 3 февраля расширила санкции и ввела запрет на экспорт в Россию вакцин и медицинских изделий.