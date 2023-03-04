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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

В Москве закончился первый компонент вакцины "Спутник V"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" закончился в столице, сообщается на официальном сайте московской мэрии.

""Спутник V" (Гам-Ковид-Вак): ожидается поставка вакцины Минздравом России. В наличии имеется только второй компонент вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Спутника Лайт" также нет в наличии.

Ранее в СМИ появилась информация, что в столице возник дефицит вакцин от коронавируса, в частности, "Спутник V".

Хроника 09 января 2020 года – 04 марта 2023 годаПандемия коронавируса
Спутник V коронавирус
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