В Москве закончился первый компонент вакцины "Спутник V"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" закончился в столице, сообщается на официальном сайте московской мэрии.

""Спутник V" (Гам-Ковид-Вак): ожидается поставка вакцины Минздравом России. В наличии имеется только второй компонент вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Спутника Лайт" также нет в наличии.

Ранее в СМИ появилась информация, что в столице возник дефицит вакцин от коронавируса, в частности, "Спутник V".