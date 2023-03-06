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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:12

Москалькова сообщила, что более 5 млн человек эвакуированы из Донбасса и Украины в РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Более 5 млн экстренно эвакуированных граждан прибыли в Россию из Донецкой и Луганской народных республик и Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Новым правозащитным направлением деятельности российских омбудсменов стало оказание помощи экстренно эвакуированным в нашу страну гражданам из ДНР, ЛНР и Украины. Более 5 млн граждан прибыло в нашу страну за безопасностью, спасаясь от обстрелов и бомбежек со стороны Украины", - сказала Москалькова на Первом кыргызско-российском Женском форуме "Диалог женщин Кыргызстана и России во имя будущего".

По ее словам, в стране оказывается помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Она отметила, что также продолжают решаться социальные проблемы жителей новых субъектов РФ.

Татьяна Москалькова Россия Украина ДНР
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