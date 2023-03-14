Москалькову предложили исключить из европейской сети правозащитной организации GANHRI

Основанием для этого она назвала санкции ЕС и отказ удалить со своего сайта информацию о геноциде жителей Донбасса

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову предложили исключить из Европейской сети (ЕНРИ) Глобального Альянса национальных правозащитных учреждений (ГАНРИ, GANHRI), сообщила пресс-служба российского омбудсмена.

Это предложение прозвучало на заседании ЕНРИ 14 марта.

"Только что закончилось заседание Европейской сети Глобального Альянса национальных правозащитных учреждений, ЕНРИ, где было рассмотрено предложение об исключении института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации из состава этой международной организации", - сказал первый замглавы аппарата Москальковой его официальный представитель в Женеве Илья Чечельницкий на видео, опубликованном в телеграм-канале омбудсмена.

По его словам, такое предложение мотивировано в том числе тем, что институт российского омбудсмена находится под санкциями Европейского Союза и тем, что она защищает жителей Донбасса.

В пресс-службе омбудсмена "Интерфаксу" пояснили, что вынесенное ЕНРИ предложение может быть рассмотрено на заседании ГАНРИ уже в среду 15 марта.

"К сожалению, европейские институты правозащиты решили перейти "красную черту" и нарушить действующие международные правовые нормы. Считаю вынесенное на обсуждение предложение об исключении института российского омбудсмена из состава Европейской сети Глобального Альянса национальных правозащитных учреждений (ЕНРИ) несправедливым и противоречащим Уставу организации. Оно является попыткой подорвать независимый статус омбудсмена, оказать на него давление", - сказала сама Москалькова через пресс-службу.

По ее словам, институт российского омбудсмена работает в соответствии с целями ЕНРИ, а сама организация стала площадкой для взаимодействия с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом.

"В 2022 году по нашим ходатайствам отменено более 700 незаконных решений органов власти, правозащитную поддержку получили 255 тысяч человек", - отметила она, а также напомнила о помощи эвакуированным с Украины, которую высоко оценило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев - ИФ) ООН, об обменах пленными, поиске пропавших военнослужащих и помощи в воссоединении семей.

Москалькова сообщила, что основаниями для предложения стал отказ удалить с сайта российского омбудсмена "правдивую информацию о дискриминации и геноциде в отношении жителей Донбасса в 2014-2022 годах", а также включение ее в санкционный список ЕС.

"Полагаю, что решение об исключении нашего института из ЕНРИ фактически "отменяет" правозащитную дипломатию. Только возможность слышать разные точки зрения может привести к позитивному результату, к деэскалации ситуации. ЕНРИ с нашим уходом лишится такой возможности. Надеюсь на разум и объективное решение членов объединения", - добавила она.

Глобальный Альянс национальных правозащитных учреждений (GANHRI) с 1993 года объединяет уполномоченных по правам человека со всего мира, в настоящий момент его членами являются 120 организаций. Они условно разделены на четыре сети: Африканскую, Американскую, Азиатско-Тихоокеанскую и Европейскую.