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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Путин предложил ввести по всей стране паспорта семей мобилизованных

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о создании паспортов семей мобилизованных для оказания им социальной поддержки. Он сказал это губернатору Курганской области Вадиму Шумкову, с которым пообщался по видео-конференцсвязи.

"Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции и, прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет её тиражировать на всю страну", - сказал президент.

Шумков перед этим сообщил, что власти региона взяли под опеку семьи мобилизованных.

"Там широкий спектр вопросов - от газификации, ремонта кровли, ремонта квартиры, вопросов по медицине, единовременной материальной помощи - все решается своевременно. Для этих целей бюджетом сделан социальный портрет каждой семьи с теми вопросами, которые необходимо решать", - сказал губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин СВО Вадим Шумков Курганская область
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