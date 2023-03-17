Минобороны сообщило о первых отпусках мобилизованных участников СВО

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Мобилизованные граждане отправились в свои первые отпуска из зоны проведения специальной военной операции на Украине, сообщили в Минобороны.

Для всех участников спецоперации "установлен регулярный 14-дневный отпуск", говорится в пресс-релизе.

16 марта президент Владимир Путин поручил силовым ведомствам до 15 апреля решить вопрос по предоставлению раз в полгода участникам СВО отпуска на 14 дней.

О том, что военным нужно давать такие отпуска раз в полгода он заявил в послании Федеральному собранию.

"Служба в зоне специальной военной операции связана с колоссальными физическими, психологическими нагрузками, каждодневным риском для здоровья и жизни. Поэтому считаю необходимым установить для мобилизованных, вообще для всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу", - сказал тогда президент.