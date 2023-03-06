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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Минприроды и "Росатом" в марте подготовят программу экомониторинга на Севморпути

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Минприроды РФ и "Росатом" в марте подготовят программу экологического мониторинга в акватории Северного морского пути (СМП), сообщил в Госдуме глава министерства Александр Козлов.

"Совместно с "Росатомом" начали прорабатывать программу экологического мониторинга в акватории Северного морского пути. Мониторинг есть и сейчас, но нет предела совершенству: нужно расширить охват акватории и объем измеряемых параметров. Разработку концепции с финансово-экономическим обоснованием завершим до апреля. Если будет поддержано выделение финансирования, то к созданию приступим в следующем году. В этом же ключе сейчас обсуждаем со специалистами требования к судам, проходящим по нашим арктическим морям. Северный морской путь - удобный и короткий, но ставить под угрозу экологию Арктики мы не дадим", - сказал министр.

Он напомнил, что продолжаются исследования на ледостойкой платформе "Северный полюс".

"В дрейф она вышла в сентябре прошлого года. Экспедиция завершится в июле. Наши ученые впервые так комплексно изучают природу высокоширотной Арктики. Исследования, в частности, помогут в развитии Северного морского пути. Также будем полезны в обеспечении северного завоза. Точные прогнозы помогут планировать заходы в отдалённые северные посёлки", - добавил Козлов.

Минприроды Александр Козлов Госдума Росатом Севморпуть Арктика
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