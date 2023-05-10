Строительство аварийно-спасательных судов для Севморпути сдвинется

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Программа строительства аварийно-спасательных судов для Северного морского пути (СМП) сдвигается на фоне проблем в судостроении, сообщил замминистра транспорта Александр Пошивай на заседании совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.

"Самый главный вопрос, это конечно, строительство судов. Он сейчас находится в острой фазе, на повестке, в том числе и правительства. Нам необходимо для несения аварийно-спасательной готовности всей акватории СМП 54 судна. В настоящий момент у нас восемь (судов - ИФ). К 2024 году необходимо завершить строительство 16 судов, пятнадцать мы построим, шестнадцатое судно мы сдвигаем на один год. И вся программа строительства судов, которая предполагает еще до 2030 года строительство 30 судов, она также сейчас находится в состоянии корректировки по понятным причинам, связанным с проблемами отечественного судостроения", - заявил замминистра.

Пошивай подчеркнул, что в случае необходимости Минтранс передислоцирует аварийно-спасательные суда из других регионов на СМП для обеспечения безопасности мореплавания.

По словам замминистра, завершается создание глобальной морской системы связи при бедствии на трассах СМП, а также заканчивается реконструкция инфраструктуры базы техобслуживания Морспасслужбы.