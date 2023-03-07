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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Власти Польши отказываются выдавать России обвиняемых в убийстве и разбое

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Польские власти перестали выдавать россиян, в том числе обвиняемых на родине в особо тяжких преступлениях - убийствах и разбойных нападениях, сообщили в Генпрокуратуре России.

"Александр Махницкий, Василий Вознюк и Бислан Эскарханов - фигуранты разных уголовных дел. Один забил до смерти жителя Санкт-Петербурга, жертвой другого стала 76-летняя пенсионерка из Московской области, а третий совершил разбойное нападение в Грозном. От правоохранителей обвиняемые скрылись и сейчас осваиваются на новом месте", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале надзорного ведомства.

Как отмечается, власти Польши отклонили запрос "об экстрадиции беглецов, несмотря на особую тяжесть содеянного". Всего же с прошлого года компетентные органы Польши отказали Генпрокуратуре России в выдаче 17 граждан под предлогом якобы "юридической недопустимости", добавили в ведомстве.

Польша Генпрокуратура РФ
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