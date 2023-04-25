В Генпрокуратуре отметили учащение отказов в экстрадиции обвиняемых из стран Европы

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Страны Европы перестали выдавать России обвиняемых в преступлениях, ссылаясь при этом в основном на политические мотивы, лишь Испания пока задерживает по российским запросам подозреваемых, но при этом не спешит с их выдачей, заявил в Совете Федерации замгенпрокурора России Петр Городов.

"Ситуация с выдачей для нас не новая, но она стремительно эволюционирует, особенно с начала специальной военной операции. Количество неудовлетворенных запросов исчисляется 120, в отличие от 21-го года, когда таких отказов было 66. Причем по запросам нашим отказы в основном политизированные (74), а остальные отказы - просто без материалов", - сказал он.

"Речь идет в основном о наших традиционных экстрадиционных партнерах, которые ранее нам выдавали: Германия, Испания, Польша. Пока, как это ни удивительно, Испания задерживает наших лиц - за последние два-три месяца было около десятка таких задержанных, но пока выдач не было", - отметил замгенпрокурора.

По словам Городова, российская сторона прогнозирует определенные задержки с принятием решений и по этим запросам.

"Речь идет не только о преступлениях экономического состава, но и по тяжким и особо тяжким преступлениям", - уточнил он.