В МВД сообщили об одном пострадавшем в результате взрыва в пятиэтажке в Чите

По данным МЧС, пострадавших нет

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Информации о пострадавших в результате взрыва в доме в Чите нет, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

Между тем, в УМВД Забайкальского края сообщили "Интерфаксу" об одном пострадавшем.

"По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа в доме в поселке Антипиха Читы, известно об одном пострадавшем", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба МЧС РФ сообщает, что спасены восемь человек. По информации МЧС, взрыв бытового база произошел без последующего горения на пятом этаже. "По предварительным данным, произошло обрушение балконов ближайших квартир на 4-м и 5-м этажах", - добавили в ведомстве.

К ликвидации последствий взрыва бытового газа в пятиэтажке привлечены 35 человек и 9 единиц техники.

В экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что причиной взрыва могла стать неисправность газового баллона. "По предварительным данным, в квартире на пятом этаже сдетонировал газовый баллон. Он эксплуатировался в неисправном состоянии", - сказали в экстренных службах.

Ранее МЧС РФ сообщило, что взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме с последующим обрушением двух этажей в городе Чита в Забайкальском крае.