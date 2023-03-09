Два этажа обрушились в пятиэтажке в Чите в результате взрыва

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме с последующим обрушением двух этажей в городе Чита (Забайкальский край), сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"На улице Боровая произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме, разрушены 4-й и 5-й этажи. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.

В экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что в пятиэтажке взорвался бытовой газ. "Взрыв газа прогремел предположительно на пятом этаже. Разрушены перекрытия между 4-м и 5-м этажами", - сказали в экстренных службах.

По предварительным данным, есть пострадавшие.