Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Два этажа обрушились в пятиэтажке в Чите в результате взрыва

Два этажа обрушились в пятиэтажке в Чите в результате взрыва
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме с последующим обрушением двух этажей в городе Чита (Забайкальский край), сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"На улице Боровая произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме, разрушены 4-й и 5-й этажи. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.

В экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что в пятиэтажке взорвался бытовой газ. "Взрыв газа прогремел предположительно на пятом этаже. Разрушены перекрытия между 4-м и 5-м этажами", - сказали в экстренных службах.

По предварительным данным, есть пострадавшие.

МЧС РФ Чита Забайкальский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Два человека пострадали при взрыве газа в одном из жилых домов в Чите

Сбербанк в 2022 году сократил чистую прибыль по МСФО в 4,6 раза

Устроивший стрельбу житель Нижневартовска задержан

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в четверг

Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов в четверг

Что произошло за день: среда, 8 марта

Фальков заявил, что срок обучения в магистратуре может быть сокращен до одного года

Фальков заявил, что срок обучения в магистратуре может быть сокращен до одного года
Пандемия коронавируса

Более 12,3 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

Минцифры предложило меры, гарантирующие предустановку Rustore на продаваемых в РФ гаджетах

Что произошло за день: вторник, 7 марта

Сложности с оплатой товаров через платежные терминалы Сбербанка устранены после сбоя

Сложности с оплатой товаров через платежные терминалы Сбербанка устранены после сбоя
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });