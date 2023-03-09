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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В МЧС заявили об отсутствии пострадавших в результате взрыва в пятиэтажке в Чите

По данным МВД, пострадал один человек

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Информации о пострадавших в результате взрыва в доме в Чите нет, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Между тем в УМВД Забайкальского края сообщили "Интерфаксу" об одном пострадавшем.

"По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа в доме в поселке Антипиха Читы, известно об одном пострадавшем", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба МЧС РФ сообщает, что спасены восемь человек.

По информации МЧС, взрыв бытового база произошел без последующего горения на пятом этаже. "По предварительным данным, произошло обрушение балконов ближайших квартир на 4-м и 5-м этажах", - добавили в ведомстве.

К ликвидации последствий взрыва бытового газа в пятиэтажке привлечены 35 человек и 9 единиц техники.

В экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что причиной взрыва могла стать неисправность газового баллона. "По предварительным данным, в квартире на пятом этаже сдетонировал газовый баллон. Он эксплуатировался в неисправном состоянии", - сказали в экстренных службах.

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