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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Два человека пострадали при взрыве газа в одном из жилых домов в Чите

Спасено 11 человек

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Два человека получили травмы в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Чите, сообщает в четверг правительство Забайкальского края.

"На данный момент известно о двух пострадавших при взрыве в жилом доме в Антипихе (поселок в черте Читы - ИФ). Медики зафиксировали у них легкие травмы. Данных о погибших нет, спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.

В региональном управлении МЧС "Интерфаксу" уточнили, что на данный момент спасено 11 человек.

"Из 11 спасенных - двое детей. Об их состоянии информация уточняется", - сказал собеседник агентства.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в поселке Антипиха в Чите в четверг. По предварительным данным, разрушены 4-й и 5-й этажи.

Ранее в МЧС заявляли об отсутствии пострадавших в результате взрыва в пятиэтажке в Чите, в МВД сообщали об одном пострадавшем.

Чита Забайкальский край
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