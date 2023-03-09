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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Подавший сигнал бедствия Boeing 737 готовится к экстренной посадке в "Пулково"

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский Boeing подал сигнал бедствия и запросил экстренное возвращение после вылета из Санкт-Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Самолет Boeing 737 вылетел из "Пулково" в Ижевск несколько минут назад. Однако практически сразу после набора высоты командир объявил сигнал бедствия и запросил экстренное возвращение в аэропорт вылета", - сказали в экстренных службах.

Самолет резко снизился и готовится к посадке в Санкт-Петербурге.

Петербург Пулково Boeing 737
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