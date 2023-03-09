Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Подавший сигнал бедствия Boeing 737 штатно приземлился в Петербурге

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Воздушное судно Boeing 737 авиакомпании "Ижавиа", осуществляющее рейс Петербург - Ижевск, вернулось в аэропорт вылета по технической причине, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково").

"Возврат на аэродром вылета произошел по техническим причинам. На борту находились 88 пассажиров и четыре члена экипажа. Посадка произведена в штатном режиме", - сказали в пресс-службе ВВСС.

Практически сразу после набора высоты командир воздушного судна подал сигнал бедствия и запросил экстренное возвращение в аэропорт вылета. Самолет резко снизился и зашел на посадку в "Пулково" обратным курсом.

Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что, согласно предварительным данным, причиной инцидента стал пожар в одном из двигателей, в который могла попасть птица.

Пулково Петербург Ижевск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Дело журналиста Ивана Сафронова

Фигурировавший в деле Сафронова политолог Воронин получил 13 лет и три месяца колонии

Ложная воздушная тревога прозвучала в эфире радиостанций в Москве из-за взлома серверов

Ложная воздушная тревога прозвучала в эфире радиостанций в Москве из-за взлома серверов

Подавший сигнал бедствия Boeing 737 готовится к экстренной посадке в "Пулково"

Загородные дома в России подорожали на 13% за год на фоне роста спроса

Загородные дома в России подорожали на 13% за год на фоне роста спроса

Завершены спасательные работы на месте взрыва в читинской пятиэтажке

Завершены спасательные работы на месте взрыва в читинской пятиэтажке

Поставки российского СПГ в ЕС в 2022 году оценены как рекордные

Разоблачено присвоение 100 млн рублей через списки лжеучастников "Пушкинской карты"

Разоблачено присвоение 100 млн рублей через списки лжеучастников "Пушкинской карты"
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили об "ударе возмездия" по Украине в ответ на теракты в Брянской области

Первый железнодорожный пролет установили в рамках ремонта Крымского моста

Первый железнодорожный пролет установили в рамках ремонта Крымского моста

Кремль усомнился в причастности проукраинской группировки к подрыву "Северных потоков"

Кремль усомнился в причастности проукраинской группировки к подрыву "Северных потоков"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });