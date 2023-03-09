Подавший сигнал бедствия Boeing 737 штатно приземлился в Петербурге

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Воздушное судно Boeing 737 авиакомпании "Ижавиа", осуществляющее рейс Петербург - Ижевск, вернулось в аэропорт вылета по технической причине, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково").

"Возврат на аэродром вылета произошел по техническим причинам. На борту находились 88 пассажиров и четыре члена экипажа. Посадка произведена в штатном режиме", - сказали в пресс-службе ВВСС.

Практически сразу после набора высоты командир воздушного судна подал сигнал бедствия и запросил экстренное возвращение в аэропорт вылета. Самолет резко снизился и зашел на посадку в "Пулково" обратным курсом.

Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что, согласно предварительным данным, причиной инцидента стал пожар в одном из двигателей, в который могла попасть птица.