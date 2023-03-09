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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Представитель РФ в Вене заявил о поддержке Москвой идеи создания "защитной зоны" на ЗАЭС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Россия поддерживает инициативу гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о создании на территории Запорожской АЭС "защитной зоны", заявил на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене в четверг управляющий от РФ, постпред России при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.

"Ключевые параметры зоны теперь сформулированы достаточно четко: абсолютная недопустимость нападений на ЗАЭС любыми способами; запрет на ведение боевых действий с территории станции; гарантия неразмещения там тяжелых вооружений и боеприпасов к ним; обеспечение мер ядерной и физической безопасности для предотвращения ядерного инцидента. Со своей стороны, мы эти положения полностью разделяем и поддерживаем инициативу г-на Рафаэль Гросси о создании на территории ЗАЭС "защитной зоны"," - сказал Ульянов. Текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ.

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Вместе с тем, по его словам, для реализации этой идеи требуется поддержка и украинской стороны. "От Киева, собственно, требуется только одно - подтвердить, что украинские вооруженные силы не будут осуществлять обстрелы мирного ядерного объекта. Но от такого подтверждения украинская сторона всячески уклоняется", - отметил представитель РФ.

Ульянов подтвердил, что силами российских специалистов поддерживается и укрепляется физическая целостность объектов ЗАЭС. "Российской стороной налажена системная работа по восстановлению поврежденных в результате нападений вооруженных сил Украины (ВСУ) зданий, оборудования и инфраструктуры", - подчеркнул он.

Ульянов заверил в обеспечении РФ должной работоспособности систем и оборудования ядерной безопасности и ФЯБ (физической ядерной безопасности - ИФ) на ЗАЭС. "Все положенные регламентные работы выполняются. Завершено сооружение защитного козырька на открытой площадке сухого хранилища отработавшего ядерного топлива. Новое укрытие не затронуло конструкцию хранилища и служит эффективным средством укрепления его безопасности", - сказал он.

Как отметил Ульянов, на персонал станции не оказывается никакого давления по заключению контрактов с российским АО "Эксплуатирующая организация ЗАЭС". "Каких-либо крайних сроков для подписания таких договоров не установлено. Нет никаких дополнительных условий в отношении гражданства работников или расторжения ими трудовых договоров с украинским "Энергоатомом".", - сказал он.

Россия ЗАЭС МАГАТЭ
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