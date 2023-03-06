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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Глава МАГАТЭ активизировал консультации по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник заявил Совету управляющих международного агенства, что активизировал консультации по теме создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"Ситуация на Запорожской АЭС подчеркивает острую необходимость в создании там зоны безопасности и ядерной безопасности. Я активизировал свои консультации с обеими сторонами и рассчитываю на вашу постоянную активную поддержку для достижения этой важной меры без промедления", - говорится в заявлении Гросси.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. По последним данным, работают два из них, но в режиме горячего останова - только на подачу тепла. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

МАГАТЭ Рафаэль Гросси ЗАЭС
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