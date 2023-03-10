Деревянные девятиэтажки могут начать строить в России

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Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Деревянные девятиэтажки могут начать строить в России, сообщил в пятницу глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

"Сегодня у нас в экспертизе России находится документация уже на девятиэтажные объекты, которые будут, возможно, строить. (...) Эта работа, она обеспечивается соответствующей разработкой нормативной базы, которую мы вместе с МЧС и Роспотребнадзором отрабатываем для того, чтобы была возможность реализовывать такие проекты. Я думаю, что мы в течение 2023 года завершим эту работу", - уточнил Файзуллин во время парламентского диалога в Совете Федерации, говоря о деревянном домостроении.

Напомним, что в июле 2022 года Минстрой и МЧС РФ утвердили план мероприятий по развитию деревянного домостроения на период до 2024 года, который предусматривает как актуализацию имеющихся, так и разработку новых нормативно-технических документов для развития деревянного домостроения. Также документ предусматривает, в том числе, организацию совместной работы ведомств с АФК "Система", которой в числе прочих активов принадлежит лесопромышленный холдинг Segezha Group.