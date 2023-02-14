В Минстрое подтвердили планы разрешить строить деревянные пятиэтажки с 2024 года

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Минстрой по-прежнему рассчитывает в 2024 году подготовить нормативную базу и разрешить строить в России деревянные дома высотой до пяти этажей, сообщил журналистам замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко. Ранее о таких планах сообщалось в январе.

"Мы в этом году, я думаю, завершим полностью все испытания и, как минимум, обеспечим внесение изменений в нормативную базу в первом квартале 2024 года, обеспечим строительство пяти этажей. (...) Со следующего года дома из дерева, как минимум, высотой пять этажей у нас можно будет строить", - сказал замглавы Минстроя.

До конца 2023 года министерство должно решить вопросы, касающиеся пожарной и сейсмической безопасности.

Минстрой разрабатывает новые нормативные акты, которые позволят строить многоэтажные деревянные дома, с 2020 года.

В июле 2022 года Минстрой и МЧС утвердили план мероприятий по развитию деревянного домостроения на период до 2024 года, который предусматривает как актуализацию имеющихся, так и разработку новых нормативно-технических документов для развития деревянного домостроения. Также документ предусматривает, в том числе, организацию совместной работы ведомств с АФК "Система", которой в числе прочих активов принадлежит лесопромышленный холдинг Segezha Group.