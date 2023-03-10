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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Число инфицированных COVID-19 в РФ за сутки составило более 10,3 тыс. человек

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 10,3 тыс. случаев, скончались 44 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"Выявлено 10 311 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1643 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 150,1%", - сообщили в оперштабе.

Накануне сообщалось о 657 госпитализированных.

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По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 72 субъектах РФ, снижение - в шести регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 12 496 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 2 185.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 44 человека, накануне сообщалось о 40 умерших.

"Выздоровели за сутки 14 663 человека, или на 17% больше в сравнении с 9 марта", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 398 867 случаев заражения коронавирусом, 396 507 умерших и 21 744 431 выздоровевший.

коронавирус Россия
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