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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Разведсообщество США допускает версии естественного или лабораторного происхождения COVID-19

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Американские спецслужбы считают возможным, что коронавирус COVID-19 мог появиться естественным образом или в результате инцидента в лаборатории, говорится в ежегодном отчете разведывательного сообщества США по оценке угроз стране.

"Все агентства считают, что две гипотезы являются правдоподобным объяснением происхождения COVID-19: это естественный контакт с инфицированным животным и лабораторный инцидент", - говорится в отчете, обнародованном в среду.

При этом независимая комиссия продолжает расследование происхождения вируса.

Также в докладе вновь говорится о том, что Пекин продолжает препятствовать расследованию обстоятельств возникновения вируса, отказывается делиться информацией и обвиняет другие страны, в том числе США.

Ранее в марте директор ФБР Кристофер Рэй повторил версию возникновения COVID-19 в результате лабораторного инцидента в Ухане в КНР.

Вскоре после начала пандемии занимавший пост президента США Дональд Трамп неоднократно озвучивал версию о лабораторном происхождении коронавируса. Он утверждал, что Китаю нужно будет возместить нанесенный миру ущерб от коронавируса. Сам COVID-19 Трамп часто называл "китайским вирусом", его оппоненты критиковали подобные утверждения. При нынешнем президенте США Джо Байдене работа по определению происхождения COVID-19 продолжается.

Хроника 09 января 2020 года – 08 марта 2023 годаПандемия коронавируса
США коронавирус
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