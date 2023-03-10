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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Жители столицы Чукотки столкнулись с ограничениями по отпуску Аи-95

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Единственный поставщик топлива в город Анадырь (столица Чукотского автономного округа) и близлежащий поселок городского типа Угольные Копи - "Чукотснаб" - ограничил продажу бензина Аи-95 объемом 50 литров за одну заправку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на компанию. При продажах в розницу 92-го бензина ограничений нет.

"Чтобы гарантировать стабильную реализацию Аи-95 до навигации, установили небольшое ограничение по объему топлива: не более 50 литров за одну заправку. Это значительно превышает средний отпускаемый объем, поэтому не должно создать серьезных ограничений для жителей", - отметил представитель пресс-службы.

Он пояснил, что ситуация с ограничением продаж 95-го бензина сложилась временно - из-за реконструкции единственной в Анадыре АЗС. В этот период заправка Аи-92 осуществлялась только через один пистолет. Чтобы не стоять в очередях, автовладельцы стали заправлять машины бензином Аи-95, что и привело к дефициту этого вида топлива, однако объемы будут восполнены.

"Чукотснаб" работает над завозом Аи-95 в Анадырь и Угольные Копи с других нефтебаз для гарантированного обеспечения населения Чукотки. При этом отпуск Аи-92 продолжается в стандартном режиме. Чтобы мотивировать автовладельцев вновь заправлять машины именно этим видом топлива, на него были снижены цены.

В Анадыре постоянно проживает порядка 14 тыс. человек, в Угольных Копях - около 3,5-4 тыс. человек. Единственный способ доставки топлива в регион - морским транспортом в ходе навигации, сроки которой коротки: в среднем она начинается в июне и завершается в октябре. По итогам 2022 года завоз топлива был выполнен в запланированном объеме.

Анадырь Чукотка
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