Завершилась навигация на Чукотке

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Морская навигация 2023 года в Чукотском автономном округе (ЧАО) завершилась согласно плану, объем доставленных грузов соответствует показателю прошлого года, сообщил окружной департамент промышленной политики.

По предварительным данным, на территорию округа завезено около 250 тыс. тонн грузов, в том числе 95 тыс. тонн генеральных грузов, 9 тыс. TEU контейнеров и более 600 единиц техники.

Департамент напоминает, что морская навигация 2023 года началась в июне, когда ледовая обстановка позволила судам свободно передвигаться. За этот период в ЧАО был выполнен 61 судозаход (без учета судозаходов на необорудованный берег).

Последние партии грузов в рамках навигации были доставлены в Анадырь и Певек на судах "Капитан Старостин" и "Пола Дудинка" соответственно. После этого навигация в морских портах округа закрыта.

"Погодные условия нынешней навигации можно назвать в целом благоприятными как для передвижения судов, так и для погрузо-разгрузочных работ", - отмечает ведомство.

Ранее сообщалось, что завоз топлива морским транспортом на территорию Чукотки завершился в первых числах ноября.