Гохран готов до середины мая закупить 1,5 т золота

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Гохран готов закупить в Госфонд 1,5 тонны золота в стандартных слитках в срок до 15 мая 2023 года, сообщило учреждение.

Это третье объявление о закупках золота с начала года: ранее Гохран сообщал, что готов купить 2 тонны до 17 марта и еще 2 тонны до 14 апреля.

В 2022 году Гохран приобрел в Госфонд более 12 тонн золота. В 2023 году ассигнования на приобретение драгметаллов и драгкамней предусмотрены на уровне 51,5 млрд рублей.