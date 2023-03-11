Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за непогоды

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Движение грузового транспорта временно ограничено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии из-за непогоды в Грузии, сообщило ГУ МЧС республики в субботу.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 00:30 мск 11 марта 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию.