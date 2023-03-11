Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за непогоды

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Движение грузового транспорта временно ограничено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии из-за непогоды в Грузии, сообщило ГУ МЧС республики в субботу.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 00:30 мск 11 марта 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Роскосмос" рассматривает вариант запуска "Союза МС-24" к МКС раньше намеченного срока

Байден и фон дер Ляйен пообещали продолжить введение антироссийских санкций

Байден и фон дер Ляйен пообещали продолжить введение антироссийских санкций

Космический корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" покинет МКС в субботу

Космический корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" покинет МКС в субботу

Экономист Сергей Гуриев и экс-депутат Геннадий Гудков признаны иноагентами

Экономист Сергей Гуриев и экс-депутат Геннадий Гудков признаны иноагентами

Что произошло за день: пятница, 10 марта

Президентская библиотека Ельцина пообещала опубликовать личное дело Гагарина

Президентская библиотека Ельцина пообещала опубликовать личное дело Гагарина

Снижение уровня бедности связали с господдержкой семей с детьми

Росстат отметил снижение уровня бедности в стране до исторического минимума

Росстат отметил снижение уровня бедности в стране до исторического минимума

Курс евро поднялся до 81 рубля впервые с 22 апреля 2022 года

Музыкальный сервис Last.fm заблокирован за дискредитацию ВС РФ

Музыкальный сервис Last.fm заблокирован за дискредитацию ВС РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });