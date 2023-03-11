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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:02

Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов автотранспортных средств.

"Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме", - сообщило ГУ МЧС Северной Осетии в субботу.

Ранее сообщалось, что движение грузового транспорта было ограничено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии из-за непогоды в Грузии с 00:30 по Москве 11 марта до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия Грузия
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