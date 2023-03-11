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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Более 12,2 тыс. человек заболели COVID-19 в РФ за сутки

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 12 241, следует из данных оперативного штаба.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 42 человека, накануне сообщалось о 44 умерших.

Количество госпитализаций за сутки составило 1 594 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 3%.

Выздоровел за сутки 14 481 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22,41 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, 396 549 умерших и 21,57 млн выздоровевших.

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