Более 12,2 тыс. человек заболели COVID-19 в РФ за сутки

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 12 241, следует из данных оперативного штаба.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 42 человека, накануне сообщалось о 44 умерших.

Количество госпитализаций за сутки составило 1 594 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 3%.

Выздоровел за сутки 14 481 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22,41 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, 396 549 умерших и 21,57 млн выздоровевших.