Глава ВС РФ отметил роль современных технологий в обеспечении доступа россиян к правосудию

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что современные технологии обеспечивают в стране доступ граждан к правосудию.

"Широкий доступ к правосудию обеспечивается также применением современных технологий в судопроизводстве, и в прошлом году в суды РФ в электронном виде подано более 5,5 млн документов", - сказал он на 18-ом совещании председателей Верховных судов государств-членов ШОС, которое проходит в Индии.

По словам Лебедева, в РФ в прошлом году с использованием видеоконференцсвязи судами рассмотрено более 500 тыс. дел, а с использованием веб-конференции - свыше 460 тыс. дел.

Участникам судопроизводства направлено более 25 млн смс-уведомлений о времени и месте судебного разбирательства.

Вместе с тем глава Верховного суда отметил, что при оплате госпошлины в РФ учитывается имущественное положение граждан.

"С учетом имущественного положения граждан судами РФ реализуются полномочия, связанные с освобождением от уплаты государственной пошлины, уменьшением ее размера, а также предоставлением отсрочки и рассрочки ее уплаты. По отдельным категориям дел граждане освобождены от уплаты государственной пошлины в силу закона, в том числе по делам о защите прав и законных интересов детей, трудовых прав и прав потребителей, о возмещении вреда, причиненного преступлением", - сказал Лебедев.

Кроме того, в административном судопроизводстве инвалиды I и II групп, общественные организации инвалидов, ветераны Великой Отечественной Войны, боевых действий и военной службы, а также граждане, признанные малоимущими, освобождены от обязанности возместить судебные издержки административному ответчику при отказе в удовлетворении иска.