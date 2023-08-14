Председатель Верховного суда награжден орденом Андрея Первозванного
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Святого апостола Андрея Первозданного председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Лебедев награжден "за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка", говорится в указе.
Вячеслав Лебедев возглавляет Верховный суд России с декабря 1991 года. До этого, с июля 1989 года он был председателем Верховного суда РСФСР.