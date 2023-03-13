Пользователи "ВКонтакте" столкнулись со сбоями в его работе

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Пользователи соцсети "ВКонтакте" столкнулись с "краткосрочными затруднениями" со входом в аккаунт, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе соцсети.

Там уточнили, что проблема затронула пользователей в отдельных регионах.

"В ближайшее время сервис будет работать для них в обычном режиме", - заверили в пресс-службе соцсети.

По данным сервиса Downdetector компании Brand Analytics, сообщения о сбоях "ВКонтакте" поступают, в частности, от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и ряда других регионов.