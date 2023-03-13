"ВКонтакте" устранила неполадки в своей работе

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Соцсеть "ВКонтакте", пользователи которой ранее в понедельник столкнулись со сложностями со входом в аккаунт, устранила неполадки в своей работе.

"ВКонтакте" работает в обычном режиме", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе соцсети.

Ранее в пресс-службе сообщали, что некоторые пользователи соцсети в отдельных регионах столкнулись с "краткосрочными затруднениями" со входом в аккаунт.

По данным сервиса Downdetector компании Brand Analytics, сообщения о сбоях во "ВКонтакте" поступают, в частности, от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и ряда других регионов.