Минпросвещения заверило, что регионы получили все средства для выплат учителям

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Средства для федеральных доплат учителям за классное руководство и на выплаты зарплат доведены до регионов в полном объеме, заявили в Минпросвещения.

"Средства для выплат федеральных доплат за классное руководство учителям и кураторам групп СПО доведены регионам в полном объеме. Это же касается и всех необходимых средств для выплат зарплат, о чем ранее заявлял Минфин России", - говорится в сообщении.

"Ведомости" со ссылкой на данные Росстата сообщили, что долги по зарплате перед учителями из региональных бюджетов в марте выросли до 152 млн рублей. По оценке Росстата, общая задолженность составляет 162 млн рублей, из которых 152 млн рублей появились из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней: федерального бюджета - 2 млн рублей, бюджетов субъектов - 152 млн рублей и местных бюджетов - 4 млн рублей.

В Минпросвещения добавили, что обеспечение выплат заработной платы и иных доплат учителям - зона особого внимания и контроля. Минпросвещения находится в прямом контакте с педагогическим сообществом.

"В случае поступления обращений, связанных с задержкой или недостаточным исполнением обязательств перед педагогами, такие заявления фиксируются и решаются в оперативном режиме", - подчеркнули в министерстве.