Путину предложат внедрить в 2023 г. новую систему оплаты труда российских педагогов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей предложит главе государства внедрить в 2023 году новую систему оплаты труда педагогов.

"Считаю, что в Год педагога и наставника внедрение новой системы оплаты труда педагогических работников стало бы правильным и своевременным решением. Поэтому предлагаю от имени нашего Совета обратиться с соответствующей инициативой в адрес главы государства", - сказала на заседании совета его председатель, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, многие талантливые выпускники педвузов, которые приходят работать в школы, нередко уходят на другую работу, прежде всего, из-за низких зарплат в системе школьного образования во многих регионах.

Спикер Совета Федерации напомнила, что ещё в 2020 году верхняя палата парламента вышла с инициативой изменить механизм начисления заработной платы для школьных учителей, создать единые для всех регионов подходы.

"Как мы полагаем, это должна быть прозрачная, понятная для самих педагогов система выплат при гарантированной и, хочу это особо подчеркнуть, достойной базовой части оплаты труда", - сказала Матвиенко.

По ее словам, в 2022 году министерством просвещения в шести пилотных регионах в тестовом режиме уже было проведено моделирование заработной платы педагогических работников с учётом новых подходов.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании в свою очередь заявил, что у теста новой системы оплаты труда педагогов в шести регионах "уже есть конкретные результаты". По его словам, ведомство планирует в этом году ее утвердить.

Новая система оплаты труда педагогов была внедрена в шести регионах в пилотном режиме - это Белгородская, Кировская, Нижегородская, Ярославская, Сахалинская области и Республика Мордовия.