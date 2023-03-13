В МИД РФ заявили, что Россия не будет против продления "зерновой сделки" на 60 дней

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Россия не имеет возражений против продления "зерновой сделки", но только на 60 дней, дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Российская сторона, отмечая "пакетный" характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем Стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней", - говорится в комментарии Вершинина, распространенном по итогам консультаций российской межведомственной делегации с представителями ООН в Женеве.

"Наша дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального, не на словах, а на деле, прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, "размораживание" финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса"", - отметил замглавы МИД РФ.

По его словам, состоявшийся разговор подтвердил, что "если коммерческий вывоз украинской продукции осуществляется устойчивыми темпами, принося немалую прибыль Киеву, то на пути российских сельхозэкспортёров по-прежнему сохраняются барьеры".

"Заявленные Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном санкционные изъятия для продовольствия и удобрений на деле не работают", - сказал замминистра.

Очередной раунд консультаций российской межведомственной делегации с представителями ООН во главе с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом состоялись в Женеве в понедельник.

"Зерновая сделка" была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Срок действия сделки истекает 18 марта.