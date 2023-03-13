В ООН заявляют, что делают все возможное для выполнения всех аспектов зерновой сделки

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В ООН работают со всеми сторонами, имеющими отношение к заключенной в Стамбуле зерновой сделке, и предпринимают все возможные усилия для ее сохранения, заявил в понедельник представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы продолжаем работать с частными компаниями, Российской Федерацией, ЕС, Великобританией, США и другими, чтобы облегчить процесс выполнения сделки в полном объеме", - сказал Дюжаррик на брифинге в понедельник.

На уточняющий вопрос об обозначенной российской стороной возможности продления сделки на 60 дней, он сказал, что не будет "вдаваться в детали прямо сейчас". Дюжаррик добавил, что информация о позиции ООН по данному вопросу, вероятно, поступит из Женевы, где в понедельник состоялись переговоры представителей ООН и РФ по зерновой сделке.

"Мы делаем все, чтобы сохранить целостность соглашения", - сказал он.

Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не имеет возражений против продления "зерновой сделки", но только на 60 дней, дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта.

"Российская сторона, отмечая "пакетный" характер предложенных Генсекретарем ООН Антониу Гутерришем Стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней", - говорится в комментарии Вершинина, распространенном по итогам консультаций российской межведомственной делегации с представителями ООН в Женеве.