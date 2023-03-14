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В комиссии РАН согласились с предложением писать "Холокост" с заглавной буквы

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Практика написания слова "Холокост" с заглавной буквы должна быть учтена в академических справочных изданиях и в ответах справочных служб, в том числе справочной службы Института русского языка Российской академии наук, считает председатель орфографической комиссии РАН, член-корреспондент академии Алексей Шмелев.

Ранее Российский еврейский конгресс (РЕК) обратился в Академию наук с просьбой закрепить в словарях русского языка написание слова "Холокост" с большой буквы.

В своем ответе Шмелев напомнил, что слово "Холокост" вошло в русский язык относительно недавно. Раньше использовались (хотя не очень широко) такие наименования, как Катастрофа и Шоа, и оба писались с заглавной буквы. "Но слово Катастрофа имеет тот недостаток, что принижает значение злой воли, представляя событие как своего рода стихийное бедствие, а слово Шоа не вполне соответствует нормам русской фонетики. Поэтому именно слово Холокост сейчас может считаться основным и стилистически нейтральным обозначением", - пишет глава орфографической комиссии.

При этом он отметил, что, как часто бывает с новыми языковыми единицами, некоторые нормы, связанные с функционированием слова "Холокост", в частности орфографические, не вполне устоялись. "Впрочем, можно заметить, что в официальных документах это слово пишется почти исключительно с заглавной буквы. Представляется, что эта практика должна быть учтена в академических справочных изданиях и в ответах справочных служб, в том числе Справочной службы Института русского языка РАН", - говорится в ответе членкора академии.

Наряду с этим Шмелев напомнил, что "закономерности употребления заглавных букв при обозначении исторических событий изменяются с течением времени, не говоря о том, что есть языки, в которых заглавных букв вообще нет (напр., иврит), и это никак не препятствует нормальному письменному общению на этих языках".

РАН Российский еврейский конгресс РЕК Холокост
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