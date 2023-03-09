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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Российский еврейский конгресс предлагает писать слово Холокост с заглавной буквы

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российский еврейский конгресс (РЕК) направил официальное обращение в орфографическую комиссию Российской академии наук и Институт русского языка РАН с просьбой закрепить в русском языке написание слова "Холокост" с заглавной буквы как единственно допустимую орфографическую норму.

Глава пресс-службы РЕК Михаил Савин сказал "Интерфаксу", что в январе в ходе Недели памяти жертв Холокоста в РЕК заметили, что в выходивших публикациях "многие, в том числе федеральные, СМИ пишут слово "Холокост" со строчной буквы", ссылаясь на орфографические словари, "где зафиксировано такое написание".

По словам Савина, еще часть источников рекомендует писать это слово с большой буквы только для обозначения исторического события (массового уничтожения нацистами евреев в годы Второй мировой войны) и писать его с маленькой, если оно употребляется как синоним к слову "геноцид".

"Однако Холокост - это не синоним геноцида. Это совершенно определенное понятие, которое означает массовое уничтожение нацистами евреев во время Второй мировой войны", - отметил собеседник агентства.

В Российском еврейском конгрессе убеждены: единственно корректным в русском языке вне зависимости от контекста должно стать написание слова "Холокост" с большой буквы - как имени собственного, обозначающего конкретную историческую трагедию, геноцид по национальному признаку еврейского народа.

"И не только потому, что это подчеркивает уважение к памяти его жертв. Но и прежде всего потому, что это помогает избежать размывания самого понятия "Холокост", когда этим словом называют едва ли не любое негативное событие, что оскорбляет память 6 миллионов погибших евреев, около половины из которых были гражданами Советского Союза. Также это принижает подвиг праведников народов мира, с риском для жизни спасавших евреев на оккупированных территориях, и воинов Красной армии, освободивших нацистские лагеря и гетто", - сказал представитель РЕК.

Письмо РЕК направлено в экспертные органы, занимающиеся вопросами правописания. Конгресс в нем просит обратить внимание на эту проблему и выпустить рекомендацию для орфографических словарей, онлайн-справочников (таких, как Грамота.ру) и редакций СМИ, определяющую единственное верное написание слова "Холокост" с прописной буквы.

"Предполагаем, что обсуждение и утверждение новой орфографической нормы - процесс длительный, поэтому уже сейчас обращаемся к государственным и общественным организациям, СМИ и широкой аудитории с рекомендацией писать Холокост исключительно с большой буквы и использовать это слово только в его прямом значении", - предлагают в РЕК.

РЕК Холокост РАН Институт русского языка Михаил Савин
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