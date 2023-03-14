Москва намерена решать острые вопросы с Белградом, несмотря на давление Запада

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россия надеется решать самые острые вопросы с Сербией в рамках партнерского диалога, несмотря на беспрецедентное давление, которое оказывается на эту страну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы понимаем прекрасно, какое беспрецедентное, грубое, незаконное, противоречащее нормам международного права давление оказывается на многие страны, в том числе на Сербию. На Сербию особенно", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление министра экономики Сербии о необходимости введения санкций против РФ.

"Мы высоко ценим ту позицию, которую до сих пор занимала Сербия. Понимаем, что условия меняются. Рассчитываем, что самые острые вопросы мы будем решать в рамках нашего партнерского и доверительного диалога с сербскими друзьями", - добавил он.